«Сибирь» разошлась миром с «Лучом-Энергией»
«Сибирь» дома сыграла вничью с «Лучом-Энергией» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.
Команда из Новосибирска набрала 19 очков и занимает на данный момент на 17-м месте, дальневосточники с 23 баллами идут одиннадцатыми.
В следующем туре «Сибирь» 5 ноября сыграет на выезде с «Тосно», а «Луч-Энергия» в тот же день примет «Кубань».
Матч
Сибирь - Луч-Энергия - 0:02-й тайм
Место и дата
30 октября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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