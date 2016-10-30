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«Сибирь» разошлась миром с «Лучом-Энергией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома сыграла вничью с «Лучом-Энергией» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ. 

Команда из Новосибирска набрала 19 очков и занимает на данный момент на 17-м месте, дальневосточники с 23 баллами идут одиннадцатыми.

В следующем туре «Сибирь» 5 ноября сыграет на выезде с «Тосно», а «Луч-Энергия» в тот же день примет «Кубань».

Матч

Сибирь - Луч-Энергия - 0:0

2-й тайм

Место и дата

30 октября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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