Медведева осталась недовольна прокатом произвольной программы

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на турнире турнире «Скейт Канада».

- Выступление в произвольной программе не получилось успешным - я допустила ошибки в двух последних прыжках, это нехорошо для меня. Мне есть над чем работать. Но все равно я счастлива, что победила на турнире. Самое важное послание моей программы - это то, что вы должны ценить каждый момент проведенный с вашими близкими, потому что мы не знаем, что нас ждет завтра, - цитирует Медведеву ISU.

Напомним, что Медведева по итогам короткой и произвольной программ набрала 220,65 балла. Второе место заняла канадка Кейтлин Осмонд (206,45), третьей стала Сатоко Михара из Японии (192,08).

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева заняла четвертую строчку. В ее активе 187,99 баллов.