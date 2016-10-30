«Зенит» - «Томь». Дудиев выйдет с первых минут

Президент «Урала»: Игроки «Терека» спрашивают, когда им можно будет у нас выигрывать

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что «Урал» уступил со счетом 1:4.