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«Зенит» - «Томь». Дудиев выйдет с первых минут

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Тренерский штаб «Томи» определился с составом на матч 12-го тура РФПЛ против «Зенита».

Стартовый состав: Коченков, Комбаров, Дьяков, Тишкин, Жиров, Дудиев, Дроппа, Бикфалви, Попов А., Ковальчук, Касьян.

Запасные: Солосин, Яблонски, Кузнецов, Тен, Самодин, Баляйкин, Голышев, Погребняк К., Кудряшов.

Напомним, матч «Зенит» - «Томь» пройдет в Петербурге 30 октября и начнется в 17:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После 11 игр команда Мирчи Луческу с 25 очками занимает второе место в РФПЛ, томичи с 8 очками идут на 14-м месте. В прошлом туре сине-бело-голубые обыграли Оренбург со счетом 1:0, команда Валерия Петракова проиграла «Анжи» со счетом 0:3.

Матч

Зенит - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)

Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)

Предупреждения:

Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция

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