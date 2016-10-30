«Зенит» - «Томь». Дудиев выйдет с первых минут
Тренерский штаб «Томи» определился с составом на
матч 12-го тура РФПЛ против «Зенита».
Стартовый состав: Коченков,
Комбаров, Дьяков, Тишкин, Жиров, Дудиев, Дроппа, Бикфалви, Попов А.,
Ковальчук, Касьян.
Запасные: Солосин,
Яблонски, Кузнецов, Тен, Самодин, Баляйкин, Голышев, Погребняк К.,
Кудряшов.
Напомним, матч «Зенит» - «Томь» пройдет в Петербурге 30 октября и начнется в 17:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
После 11 игр команда Мирчи Луческу с 25 очками занимает второе место в РФПЛ, томичи с 8 очками идут на 14-м месте. В прошлом туре сине-бело-голубые обыграли Оренбург со счетом 1:0, команда Валерия Петракова проиграла «Анжи» со счетом 0:3.
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция