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«Зенит» - «Томь». Кержаков - в воротах, Чернов - в старте

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 12-го тура РФПЛ против «Томи».

Стартовый состав: Кержаков М., Анюков, Кришито, Нету, Чернов, Витсель, Маурисио, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Обухов, Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Могилевец, Джорджевич, Кержаков А., Юсупов, Мак.

Напомним, матч «Зенит» - «Томь» пройдет в Петербурге 30 октября и начнется в 17:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После 11 игр команда Мирчи Луческу с 25 очками занимает второе место в РФПЛ, томичи с 8 очками идут на 14-м месте. В прошлом туре сине-бело-голубые обыграли Оренбург со счетом 1:0, команда Валерия Петракова проиграла «Анжи» со счетом 0:3.

Матч

Зенит - Томь - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов, Маурисио, Дзюба, Кокорин

Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа, Комбаров, Ковальчук, Попов, Бикфалви, Касьян

Предупреждения:

нет - Попов, 16

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция

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