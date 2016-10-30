«Зенит» - «Томь». Кержаков - в воротах, Чернов - в старте

Александр Тарханов: Матч «Урал» - «Терек» не смотрел, но уверен, что ничего крамольного не было

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов, ныне возглавляющий софийскую «Славию», уверен в том, что матч екатеринбургского клуба с «Тереком» проходил в честной спортивной борьбе.