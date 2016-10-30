«Зенит» - «Томь». Кержаков - в воротах, Чернов - в старте
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на
матч 12-го тура РФПЛ против «Томи».
Стартовый состав: Кержаков М.,
Анюков, Кришито, Нету, Чернов, Витсель, Маурисио, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Обухов, Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Могилевец, Джорджевич, Кержаков А., Юсупов, Мак.
Напомним, матч «Зенит» - «Томь» пройдет в Петербурге 30 октября и начнется в 17:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
После 11 игр команда Мирчи Луческу с 25 очками занимает второе место в РФПЛ, томичи с 8 очками идут на 14-м месте. В прошлом туре сине-бело-голубые обыграли Оренбург со счетом 1:0, команда Валерия Петракова проиграла «Анжи» со счетом 0:3.
Матч
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов, Маурисио, Дзюба, Кокорин
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа, Комбаров, Ковальчук, Попов, Бикфалви, Касьян
Предупреждения:
нет - Попов, 16
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция