Виталий Мутко: В чем интерес «Урала» и «Терека»? Оба клуба ни вверх, ни вниз

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал информацию о подозрительном характере встречи 12-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).

«Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю. Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках», - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, встреча этих команда в прошлом сезоне в Екатеринбурге, завершившаяся со счетом 3:3, также вызвала подозрения. В СМИ появилась информация, что матч может носить договорной характер.