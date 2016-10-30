Виталий Мутко: В чем интерес «Урала» и «Терека»? Оба клуба ни вверх, ни вниз
Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал информацию о подозрительном характере встречи 12-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).
«Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю. Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках», - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, встреча этих команда в прошлом сезоне в Екатеринбурге, завершившаяся со счетом 3:3, также вызвала подозрения. В СМИ появилась информация, что матч может носить договорной характер.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция