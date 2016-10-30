Леонид Рапопорт: Матч «Урал» - «Терек» не мог быть договорным

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал ход матча 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек».

- Я знаю Григория Викторовича Иванова (президента «Урала») и знаю, что этого не могло быть, - сказал Рапопорт, отвечая на вопрос, мог ли матч носить договорной характер.

- За игрой я следил удаленно, но знаю, что из четырех мячей «Урал» сам себе «привез» три. Но при этом мне сложно говорить о качестве игры. Тем не менее, мы будем разбираться, - добавил чиновник.

Уже на 11-й минуте хозяева поля открыли счет. Чантурия был сбит в штрафной площади «Терека», после чего сам же реализовал пенальти.

Грозненцы смогли отыграться перед самым перерывом. Голкипер «Урала» Дмитрий Арапов ошибся в передаче и албанский форвард Беким Балай моментально наказал его за эту оплошность.

Во втором тайме Балай оформил дубль, затем автоголом отметился Доминик Динга. Окончательный счет на табло установил Аблайе Мбенге.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).



6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».