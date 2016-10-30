Никита Симонян: «Спартак» заслужил победу над ЦСКА, но выводы делать рано

Первый вице-президент РФС и легенда «Спартака» Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.

«Наверное, стоит выразить благодарность обеим командам, потому что они подарили болельщикам хорошую, зрелищную игру. «Спартак» заслужил эту победу, но выводы делать рано - впереди еще длинный турнир, тут могут быть и взлеты, и падения. Кроме того, ЦСКА оказался в такой ситуации, в которой не было ни Еременко, ни Дзагоева, это ослабило команду, хотя армейцы все равно выдали хорошую игру», - приводит слова Симоняна ТАСС.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. ЦСКА с 21 баллом - на третьей строчке.







