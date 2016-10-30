Елена Веснина: Теперь все мечты сбылись

Российская теннисистка Елена Веснина, победившая в паре с Екатериной Макаровой на итоговом турнире WTA, поделилась своими впечатлениями.

- Это был отличный матч. Было очень приятно играть против Беттани и Люси. Мы до конца не были уверены, что выиграем матч. Но мы это сделали. Этот год сложился для нас удивительно. Все наши мечты сбылись, - цитирует Веснину официальный сайт WTA.

В финальном матче Веснина и Макарова переиграли чешско-американский дуэт Люси Шафаржова/Беттани Маттэк-Сэндз в двух партиях - 7:6, 6:3.

Напомним, что в августе Макарова и Веснина стали олимпийскими чемпионками в Рио-де-Жанейро.