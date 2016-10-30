Дубль Панченко принес «Динамо» победу над «Шинником»

«Шинник» дома уступил «Динамо» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей - отличились Иван Темников и Кирилл Панченко.

Во второй половине Владислав Сиротов отквитал один мяч, а Михаил Земсков восстановил равенство. Но Панченко вскоре ударом со штрафного сделал дубль и принес своей команде победу.

Отметим, что форвард столичного клуба забил уже 13 голов и уверенно возглавляет список бомбардиров лиги.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Бело-голубые набрали 43 очка и упрочили лидерство в таблице первого дивизиона, на пять баллов опережая «Тосно». Ярославцы с 30 очками идут на данный момент пятыми.

5 ноября «Динамо» примет «Енисей», а «Шинник» в тот же день сыграет на выезде с «Зенитом-2».