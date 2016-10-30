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Дубль Панченко принес «Динамо» победу над «Шинником»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шинник» дома уступил «Динамо» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей - отличились Иван Темников  и Кирилл Панченко.

Во второй половине Владислав Сиротов отквитал один мяч, а Михаил Земсков восстановил равенство. Но Панченко вскоре ударом со штрафного сделал дубль и принес своей команде победу.

Отметим, что форвард столичного клуба забил уже 13 голов и уверенно возглавляет список бомбардиров лиги.  

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Бело-голубые набрали 43 очка и упрочили лидерство в таблице первого дивизиона, на пять баллов опережая «Тосно». Ярославцы с 30 очками идут на данный момент пятыми.

5 ноября «Динамо» примет «Енисей», а «Шинник» в тот же день сыграет на выезде с «Зенитом-2».

Матч

Шинник - Динамо - 2:3 (0:2)

Голы

Темников 20 (0:1). Панченко 39 (0:2). Сиротов 72 (1:2). Земсков 75 (2:2). Панченко 77 (2:3).

Состав

Шинник: Яшин, Царикаев, Чистяков, Цховребов, Евсеев, Ятченко (Троянов, 84), Нетфуллин, Лаук (Белов, 65), Земсков (Мугинов, 82), Султонов (Ослоновский, 60), Сиротов

Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Терехов С. (Морозов, 79), Хольмен, Темников, Бюттнер (Катрич, 70), Сапета, Соснин (Драгун, 81), Панченко, Бечирай (Луценко, 87)

Предупреждения:

Чистяков, 90 - Соснин, 80; Темников, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 октября 14:00, Шинник, Текстовая трансляция

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