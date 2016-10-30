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Владимир Морозов выиграл общий зачет Кубка мира

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Впервые в истории российский пловец стал победителем общего зачета Кубка мира по плаванию.

Необходимо отметить, что Владимир гарантировал себе победу в общем зачете досрочно – за день до окончания последнего этапа турнира в Гонконге. Победив на дистанции 100 м комплексным плаванием и став вторым на 50 м брассом, россиянин стал недосягаем для своего главного преследователя южноафриканца Чада ле Кло.

У женщин Кубок мира в пятый раз подряд достался трехкратной олимпийской чемпионке венгерке Катинке Хоссу. Россиянка Юлия Ефимова – на четвертом месте в общем зачете.

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