Владимир Морозов выиграл общий зачет Кубка мира

Впервые в истории российский пловец стал победителем общего зачета Кубка мира по плаванию.

Необходимо отметить, что Владимир гарантировал себе победу в общем зачете досрочно – за день до окончания последнего этапа турнира в Гонконге. Победив на дистанции 100 м комплексным плаванием и став вторым на 50 м брассом, россиянин стал недосягаем для своего главного преследователя южноафриканца Чада ле Кло.

У женщин Кубок мира в пятый раз подряд достался трехкратной олимпийской чемпионке венгерке Катинке Хоссу. Россиянка Юлия Ефимова – на четвертом месте в общем зачете.