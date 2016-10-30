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Цибулкова обыграла Кербер и стала победительницей Итогового турнира WTA

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч Итогового турнира WTA между словачкой Доминикой Цибулковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Цибулковой.

Матч продолжался один час и 16 минут. Соперницы сделали по три эйса. При этом у Кербер больше двойных ошибок (6:1). Для 27-летней Цибулковой это первая победа на Итоговом турнире WTA в ее карьере. Напомним, что в парном разряде победу одержали россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Сингапур

Итоговый турнир WTA

Закрытые корты

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Одиночный разряд 

Финал

Матч

Кербер А. (Германия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 4:6

Место и дата

30 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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