Цибулкова обыграла Кербер и стала победительницей Итогового турнира WTA
Финальный матч Итогового
турнира WTA между словачкой Доминикой
Цибулковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой словацкой теннисистки.
Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Цибулковой.
Матч продолжался один час и 16 минут. Соперницы сделали по три эйса. При этом у Кербер больше двойных ошибок (6:1). Для 27-летней Цибулковой это первая победа на Итоговом турнире WTA в ее карьере. Напомним, что в парном разряде победу одержали россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.
Итоговый турнир WTA
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Одиночный разряд
Финал
Матч
Кербер А. (Германия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 4:6
Место и дата
30 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
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