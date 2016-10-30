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«Вильярреал» уступил «Эйбару», Черышев отыграл несколько минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эйбар» дома одержал волевую победу над «Вильярреалом» (2:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

В конце первого тайма Бруно Сориано вывел гостей вперед, реализовав пенальти. Во второй половине Иван Рамис восстановил равенство, а Педро Леон принес хозяевам поля победу.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на замену уже в компенсированное ко второму тайму время.

«Эйбар» с 15 очками занимает 7-е место. В следующем туре он 5 ноября сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом».

«Вилльярреал» с 19 баллами идет пятым. 6 ноября он примет «Бетис».

Матч

Эйбар - Вильярреал - 2:1 (0:1)

Голы

Сориано Б. 40 (0:1 - пен.). Рамис 80 (1:1). Педро Леон 87 (2:1).

Состав

Эйбар: Риесго, Рамис, Лежён, Луна, Энрих, Гарсия Д., Рико, Капа (Арбилья, 73), Педро Леон, Инуи (Пенья, 89), Гарсия К. (Гонсалес, 82)

Вильярреал: Асенхо, Руис, Коста, Мусаккио, Марио, Тригерос (Черышев, 90), Сориано Р. (дос Сантос, 68), Сориано Б., Кастильехо, Сансоне (Сантос, 79), Бакамбу

Предупреждения:

Энрих, 21; Педро Леон, 27 - Сансоне, 8; Руис, 13; Кастильехо, 76

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

30 октября 14:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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