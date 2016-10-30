«Уфа» на выезде обыграла «Арсенал»
Матч 12-го тура чемпионата
России между тульским «Арсеналом» и «Уфой» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Уфы».
В концовке первого тайма гостей
вывел вперед Сильвестр Игбун. После подачи углового он головой направил мяч в
ворота. Второй гол в активе Кехинде Фатая, который обыграл Беляева и пробил
Левашова. «Уфа» набрала 16 очко и занимает шестое место в чемпионате России. У «Арсенала»
девять очков и 13-е место.
В следующем туре «Уфа» будет принимать «Рубин», а «Арсенал» на
выезде сыграет с «Ростовом». Sovsport.ru вел текстовую трансляцию
матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Голы
Игбун 45 (0:1). Фатай 80 (0:2).
Состав
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Беляев, Хагуш, Вергара (Аппаев, 84), Тесак, Форбс, Горбатенко, Стеклов, Мухаметшин (Власов, 58), Бурмистров
Уфа: Шелия, Никитин, Васин, Живоглядов, Аликин, Сухов, Ванек (Кротов, 79), Безденежных, Засеев (Марсиньо, 87), Игбун (Сысуев, 74), Фатай
Предупреждения:
Вергара, 50; Хагуш, 54 - Фатай, 7; Никитин, 25; Засеев, 53; Безденежных, 64
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
30 октября 14:30, Арсенал, Текстовая трансляция