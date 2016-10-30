«Уфа» на выезде обыграла «Арсенал»

Матч 12-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Уфой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Уфы».

В концовке первого тайма гостей вывел вперед Сильвестр Игбун. После подачи углового он головой направил мяч в ворота. Второй гол в активе Кехинде Фатая, который обыграл Беляева и пробил Левашова. «Уфа» набрала 16 очко и занимает шестое место в чемпионате России. У «Арсенала» девять очков и 13-е место.

В следующем туре «Уфа» будет принимать «Рубин», а «Арсенал» на выезде сыграет с «Ростовом». Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат России. Премьер-лига



12-й тур