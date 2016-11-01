«Бенфика» - «Динамо» (Киев). Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во вторник в матче четвертого тура
группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».
Их матч пройдет в Лиссабоне на
стадионе «Да Луш» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
После трех туров в группе В
лидировал итальянский «Наполи», у которого было шесть очков. Пять очков было у
турецкого «Бешикташа», четыре – у «Бенфики» и одно – у «Динамо».
Напомним, что 19 октября в Киеве «Бенфика» одержала победу – 2:0.
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
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