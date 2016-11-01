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«Бенфика» - «Динамо» (Киев). Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».

Их матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе В лидировал итальянский «Наполи», у которого было шесть очков. Пять очков было у турецкого «Бешикташа», четыре – у «Бенфики» и одно – у «Динамо».

Напомним, что 19 октября в Киеве «Бенфика» одержала победу – 2:0.

Матч

Бенфика - Динамо К

Место и дата

01 ноября 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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