«Бенфика» - «Динамо» (Киев). Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».

Их матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе В лидировал итальянский «Наполи», у которого было шесть очков. Пять очков было у турецкого «Бешикташа», четыре – у «Бенфики» и одно – у «Динамо».

Напомним, что 19 октября в Киеве «Бенфика» одержала победу – 2:0.