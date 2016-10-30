«Аталанта» разгромила «Дженоа» и увеличила беспроигрышную серию до шести матчей
В матче 11-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем
поле обыграла «Дженоа» со счетом 3:0.
Победу команде из города Бергамо принесли Ясмин Куртич,
оформивший дубль в первом тайме менее чем за десять минут и отличившийся одним
голом Алехандро Гомес.
После этого матча «Аталанта» с 19-ю очками поднялась на пятую строчку турнирной таблицы, а «Дженоа» расположилась на девятом месте, имея в активе 15 очков.
Стоит отметить, что хозяева поля довели беспроигрышную серию до шести матчей. Последний раз подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли «Палермо» со счетом 0:1 – это случилось 21 сентября нынешнего года.
В следующем туре команда из Бергамо отправится в Сассуоло, где 6 ноября сыграет с одноименной командой, а подопечные Ивана Юрича в этот же день примут «Удинезе».
Матч
Голы
Куртич 37 (1:0). Куртич 45 (2:0). Гомес 84 (3:0).
Состав
Аталанта: Бериша, Драме (Спинацолла, 12), Кальдара, Конко (Зуканович, 36), Конти, Масьелло, Фройлер, Петанья, Гальярдини, Куртич (Д'Алессандро, 65), Гомес
Дженоа: Перин, Джентилетти (Пандев, 80), Бурдиссо, Муньос, Велозу (Нинкович, 62), Лазович, Нтчам (Симеоне, 46), Лаксальт, Ринкон, Ригони, Паволетти
Предупреждения:
Конти, 6 - Муньос, 1; Лаксальт, 45
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
30 октября 14:30, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция