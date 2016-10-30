«Аталанта» разгромила «Дженоа» и увеличила беспроигрышную серию до шести матчей

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Дженоа» со счетом 3:0.

Победу команде из города Бергамо принесли Ясмин Куртич, оформивший дубль в первом тайме менее чем за десять минут и отличившийся одним голом Алехандро Гомес.

После этого матча «Аталанта» с 19-ю очками поднялась на пятую строчку турнирной таблицы, а «Дженоа» расположилась на девятом месте, имея в активе 15 очков.

Стоит отметить, что хозяева поля довели беспроигрышную серию до шести матчей. Последний раз подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли «Палермо» со счетом 0:1 – это случилось 21 сентября нынешнего года.

В следующем туре команда из Бергамо отправится в Сассуоло, где 6 ноября сыграет с одноименной командой, а подопечные Ивана Юрича в этот же день примут «Удинезе».