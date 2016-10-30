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«Аталанта» разгромила «Дженоа» и увеличила беспроигрышную серию до шести матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Дженоа» со счетом 3:0.

Победу команде из города Бергамо принесли Ясмин Куртич, оформивший дубль в первом тайме менее чем за десять минут и отличившийся одним голом Алехандро Гомес.

После этого матча «Аталанта» с 19-ю очками поднялась на пятую строчку турнирной таблицы, а «Дженоа» расположилась на девятом месте, имея в активе 15 очков.

Стоит отметить, что хозяева поля довели беспроигрышную серию до шести матчей. Последний раз подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли «Палермо» со счетом 0:1 – это случилось 21 сентября нынешнего года.

В следующем туре команда из Бергамо отправится в Сассуоло, где 6 ноября сыграет с одноименной командой, а подопечные Ивана Юрича в этот же день примут «Удинезе».

Матч

Аталанта - Дженоа - 3:0 (2:0)

Голы

Куртич 37 (1:0). Куртич 45 (2:0). Гомес 84 (3:0).

Состав

Аталанта: Бериша, Драме (Спинацолла, 12), Кальдара, Конко (Зуканович, 36), Конти, Масьелло, Фройлер, Петанья, Гальярдини, Куртич (Д'Алессандро, 65), Гомес

Дженоа: Перин, Джентилетти (Пандев, 80), Бурдиссо, Муньос, Велозу (Нинкович, 62), Лазович, Нтчам (Симеоне, 46), Лаксальт, Ринкон, Ригони, Паволетти

Предупреждения:

Конти, 6 - Муньос, 1; Лаксальт, 45

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

30 октября 14:30, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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