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Валерий Рейнгольд: «Анжи» может разгромить «Краснодар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 12-го тура, в котором «Анжи» примет «Краснодар».

«Анжи» в матче с «Краснодаром» может повторить свой успех игры с «Зенитом». Это уже не та команда, которая была аутсайдером в прошлом сезоне. Пришел новый тренер Павел Врба и сделал самое главное — наладил дисциплину. Теперь в «Анжи» каждый футболист понимает, что он делать должен и какие будут последствия в случае, если требования тренера выполнены не будут.

«Краснодар» — команда, которая не любит жесткую борьбу. Она не готова к тому, что соперник может оказать сопротивление. Так что если краснодарцы выйдут на прогулку, а «Анжи» сделает с ними то, что сделал с «Зенитом», - считает Рейнгольд.

После 11 туров у «Анжи» было 16 очков. Клуб из Махачкалы шел на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 19 очков. Он шел четвертым.

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