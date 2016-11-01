«Атлетико» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во вторник в матче четвертого тура
группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанский «Атлетико» и российский
«Ростов».
Их матч пройдет в Мадриде на
стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После трех туров у «Атлетико» было
девять очков. Испанский клуб лидировал в группе D.
Шесть очков в этом квартете было у «Баварии», а голландский ПСВ и российский
«Ростов» имели по одному очку.
Напомним, что 19 октября в Ростове-на-Дону «Атлетико» одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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