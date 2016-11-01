«Атлетико» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанский «Атлетико» и российский «Ростов».

Их матч пройдет в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров у «Атлетико» было девять очков. Испанский клуб лидировал в группе D. Шесть очков в этом квартете было у «Баварии», а голландский ПСВ и российский «Ростов» имели по одному очку.

Напомним, что 19 октября в Ростове-на-Дону «Атлетико» одержал минимальную победу со счетом 1:0.