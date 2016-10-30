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ЦСКА обыграл «Автодор» в овертайме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и ЦСКА завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 104:103.

В составе московских армейцев самым результативным стал Милош Теодосич. Он набрал 22 очка. У «Автодора» 21 очко в активе Николаса Миннерата.

ЦСКА с тремя победами в трех матчах на данный момент занимает четвертое место. «Автодор» на данный момент идет пятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Автодор - ЦСКА - 103:104

Место и дата

30 октября 14:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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