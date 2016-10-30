ЦСКА обыграл «Автодор» в овертайме
Матч регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ между «Автодором» и ЦСКА завершился победой гостей в овертайме.
Итоговый счет матча – 104:103.
В составе московских армейцев
самым результативным стал Милош Теодосич. Он набрал 22 очка. У «Автодора» 21
очко в активе Николаса Миннерата.
ЦСКА с тремя победами в трех
матчах на данный момент занимает четвертое место. «Автодор» на данный момент
идет пятым.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
30 октября 14:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
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