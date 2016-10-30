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Евгений Кафельников: Надеюсь, чемпионство придет к «Спартаку» уже в этом сезоне

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Олимпийский чемпион по теннису и давний болельщики «Спартака» Евгений Кафельников высказался о шансах красно-белых на первое место по итогам нынешнего сезона.

Накануне команда Массимо Карреры обыграло ЦСКА (3:1) в 12-м туре РФПЛ и лидирует в турнирной таблице.

- Я убежден, что рано или поздно чемпионство к нам придет. Надеюсь, уже в нынешнем сезоне. Будет ли это при Массимо (Каррере) – почему нет? Если при другом тренере – ничего страшного. Пока же Каррера справляется. Да, случился временный спад, обидный вылет из Кубка России, но последние матчи вселяют оптимизм, - цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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