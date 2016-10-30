Генеральный директор «Терека» попросит канал «Матч ТВ» отстранить от работы Тимура Журавеля

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров остался недоволен высказыванием комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля о матче грозненцев «Уралом» (4:1) в чемпионате России.

- Мы готовим официальное письмо телеканалу «Матч ТВ», чтобы этого специалиста, который комментировал матч, больше к матчам, по крайней мере, с участием «Терека», не привлекали. Кто комментировал? Зовут его «никто». Так и напишите. Не знаю, как ему доверили матч комментировать. Если есть основания какие-то, пусть идет в прокуратуру, пишет заявление. А так все одни домыслы. Комментировал предвзято.

Полтора года назад было что-то у букмекеров, нам теперь что, совсем с «Уралом» не играть, что ли? Когда комментатор сидит и в одну калитку пытается внушить зрителям, что что-то нечисто, это его в первую очередь компетентные органы должны привлечь, - заявил Айдамиров.

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени».

По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).



6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».