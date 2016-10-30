«Трактор» обыграл новокузнецкий «Металлург»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Трактором» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Трактора».
В составе победителей
отличились Дмитрий Пестунов и Юрий Петров. «Трактор» набрал 42 очка и занимает
пятое место в Восточной конференции. У «Кузни» 15 очков и последнее место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Металлург Нк - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Пестунов (Щехура, Петров А.), 6:14 (1:0). Петров Ю. (Якуценя, Панков), 15:24 (2:0).
Место и дата
30 октября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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