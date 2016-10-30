Даниил Квят: Гонка будет интересной, а мы сделаем все, что в наших силах

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации и поделился ожиданиями от предстоящего гран-при Мексики.

«Очень неприятно от того, что мой двигатель внезапно потерял мощность из-за проблемы с электроникой сразу после первого круга в первом сегменте, поэтому, к несчастью, квалификация закончилась для меня рано. Должен сказать, что до этого момента я чувствовал себя отлично в автомобиле, несмотря на постоянно меняющиеся условия на трассе. Я уверен, что смог бы легко попасть во второй сегмент. Завтрашняя гонка должна быть интересной, и мы определенно попробуем сделать всё, что в наших силах», - сказал Квят.

Напомним, 22-летний россиянин оказался 18-м в квалификации, выбыв по итогам первого сегмента.

Гонка состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.