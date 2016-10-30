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«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Салавата Юлаева».

В составе победителей отличились Антон Лазарев, Захар Арзамасцев, который сделал дубль, Линус Умарк, Дмитрий Черных и Игорь Макаров.

«Салават Юлаев» набрал 44 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Сибири» 34 очка и восьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Сибирь - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Голы:

Арзамасцев (Бодров Д., Капризов), 4:28 (1:0). Макаров (Лисин), 12:48 (2:0). Черных (Хрипунов), 26:08 (3:0). Умарк (Лепистё), 35:19 (4:0). Арзамасцев (Бодров Д., Майоров), 35:42 (5:0). Лазарев (Коротков, Майоров), 44:48 (6:0).

Место и дата

30 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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