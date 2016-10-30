Александр Тарханов: Матч «Урал» - «Терек» не смотрел, но уверен, что ничего крамольного не было

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов, ныне возглавляющий софийскую «Славию», уверен в том, что матч екатеринбургского клуба с «Тереком» проходил в честной спортивной борьбе.

- «Я матч не смотрел, но знаю, что ничего не было. В том году тоже было много проблем с этим матчем, но жизнь показала, что все было нормально. Сейчас проиграли. Понятно, что по сравнению с прошлым годом состав поменялся, много молодежи, поэтому есть проблемы пока. Если сравнивать «Урал» и «Терек», то «Терек» - сбалансированная, опытная команда, стабильная.

Вчера Акинфеев ошибся в матче со «Спартаком», что теперь, говорить, что ЦСКА отдал игру? Это смешно, - заявил Тарханов.

Комментатор Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». Эта реплика вызвала недовольство представителей грозненского клуба.



По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).



6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».