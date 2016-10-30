Александр Тарханов: Матч «Урал» - «Терек» не смотрел, но уверен, что ничего крамольного не было
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов, ныне возглавляющий софийскую «Славию», уверен в том, что матч екатеринбургского клуба с «Тереком» проходил в честной спортивной борьбе.
- «Я матч не смотрел, но знаю, что ничего не было. В том году тоже было много проблем с этим матчем, но жизнь показала, что все было нормально. Сейчас проиграли. Понятно, что по сравнению с прошлым годом состав поменялся, много молодежи, поэтому есть проблемы пока. Если сравнивать «Урал» и «Терек», то «Терек» - сбалансированная, опытная команда, стабильная.
Вчера Акинфеев ошибся в матче со «Спартаком», что теперь, говорить, что ЦСКА отдал игру? Это смешно, - заявил Тарханов.
Комментатор Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш
Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». Эта реплика вызвала недовольство представителей грозненского клуба.
По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал.
Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).
6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция