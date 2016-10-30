Сергей Кирьяков: Обидно проигрывать такие матчи

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал домашнее поражение от «Уфы» (0:2) в 12-м туре чемпионата России.

«Скорее всего, нам не хватало агрессии впереди, чтобы цепляться за мячи перед штрафной площадью, оказывать давление на защитников соперников. Чересчур мягковато действовали впереди. Подходы были неплохие. Сами себе привезли момент с угловым и получили гол в раздевалку. Обидно по такой игре получать гол. Во втором тайме убыстрили игру, были хорошие подходы, но соперник опять наказал за нашу же ошибку. Обидно проигрывать такие матчи, когда по игре я бы не сказал, что все совсем плохо», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Арсенал» с девятью очками занимает 13-е место. В следующем туре он на выезде сыграет с «Ростовом».