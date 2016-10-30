Фернандо Алонсо: Важно понять, почему нам не хватает скорости в Мексике
Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты
квалификации гран-при Мексики.
«Я думаю, 11-е место – это,
вероятно, лучшее, о чём мы могли мечтать, поскольку завтра у нас будет
возможность выбора шин на стартовый отрезок, кроме того, я начну гонку с чистой
стороны трассы. Поэтому можно сказать, что многие вещи сложились сегодня в нашу
пользу.Однако, к сожалению, мы недостаточно быстры. Несколько гонок назад мы
стабильно проходили в третий сегмент квалификации, где боролись за
седьмое-восьмое место. Но здесь мы можем претендовать максимум на девятое или
десятое. В таком случае лучше стартовать 11-м. Но на самом деле это
второстепенная проблема: гораздо важнее понять, почему нам не хватает скорости
здесь», - сказал Алонсо.
Напомним, в сегодняшней гонке, за
текстовой трансляцией которой вы можете наблюдать на нашем сайте с 22:00(мск.),
35-летний испанец будет стартовать с 11-й позиции, его партнер по команде
Дженсон Баттон начнет гонку с 13-го места.