Фернандо Алонсо: Важно понять, почему нам не хватает скорости в Мексике

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации гран-при Мексики.

«Я думаю, 11-е место – это, вероятно, лучшее, о чём мы могли мечтать, поскольку завтра у нас будет возможность выбора шин на стартовый отрезок, кроме того, я начну гонку с чистой стороны трассы. Поэтому можно сказать, что многие вещи сложились сегодня в нашу пользу.Однако, к сожалению, мы недостаточно быстры. Несколько гонок назад мы стабильно проходили в третий сегмент квалификации, где боролись за седьмое-восьмое место. Но здесь мы можем претендовать максимум на девятое или десятое. В таком случае лучше стартовать 11-м. Но на самом деле это второстепенная проблема: гораздо важнее понять, почему нам не хватает скорости здесь», - сказал Алонсо.

Напомним, в сегодняшней гонке, за текстовой трансляцией которой вы можете наблюдать на нашем сайте с 22:00(мск.), 35-летний испанец будет стартовать с 11-й позиции, его партнер по команде Дженсон Баттон начнет гонку с 13-го места.