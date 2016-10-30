Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 4Терек
Футбол  Арсенал Тула0 : 2Уфа
Футбол  Зенит0 : 0Томь
Футбол  Шинник2 : 3Динамо
Футбол  Химки1 : 0Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фернандо Алонсо: Важно понять, почему нам не хватает скорости в Мексике

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации гран-при Мексики.

«Я думаю, 11-е место – это, вероятно, лучшее, о чём мы могли мечтать, поскольку завтра у нас будет возможность выбора шин на стартовый отрезок, кроме того, я начну гонку с чистой стороны трассы. Поэтому можно сказать, что многие вещи сложились сегодня в нашу пользу.Однако, к сожалению, мы недостаточно быстры. Несколько гонок назад мы стабильно проходили в третий сегмент квалификации, где боролись за седьмое-восьмое место. Но здесь мы можем претендовать максимум на девятое или десятое. В таком случае лучше стартовать 11-м. Но на самом деле это второстепенная проблема: гораздо важнее понять, почему нам не хватает скорости здесь», - сказал Алонсо.

Напомним, в сегодняшней гонке, за текстовой трансляцией которой вы можете наблюдать на нашем сайте с 22:00(мск.), 35-летний испанец будет стартовать с 11-й позиции, его партнер по команде Дженсон Баттон начнет гонку с 13-го места.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: Гонка будет интересной, а мы сделаем все, что в наших силахРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации и поделился ожиданиями от предстоящего гран-при Мексики.Гран-при Мексики. Гонка. Начало текстовой трансляции – 22:00 мскВ воскресенье пройдет гонка 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Мексики.Нико Росберг: В гонке у меня будет шанс на победуПилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Мексики. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Пока что этап складывается для меня хорошоПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Мексики. Напомним, что он занял первое место.Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят – 18-йХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят – 18-йНа Гран-при Мексики завершилась квалификация. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Даниил Квят: Жду – не дождусь, когда этот год закончится, не хочется пережить такое еще разРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят хотел бы поскорее завершить сезон-2016.Феттель выиграл вторую практику на Гран-при Мексики, Квят – 11-йЗавершилась вторая свободная практика на Гран-при Мексики. Быстрейшим оказался пилот «Феррари» Себастьян Феттель.Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Мексики, Квят – десятыйНа Гран-при Мексики завершилась первая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Даниэль Риккардо: Консерватизм «Мерседеса» может пойти нам на пользу в МексикеПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Мексики. Он отметил, что надеется на консервативный подход «Мерседеса».Фернандо Алонсо: Ничего не знаю об уходе ДеннисаДвукратный чемпион мира, пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о том, что Рон Деннис может покинуть пост председателя команды. Он сказал, что ему об этом ничего неизвестно.Пан или пропал? Что сулит Квяту продолжение карьеры в «Торо Россо»Пан или пропал? Что сулит Квяту продолжение карьеры в «Торо Россо»«Советский спорт» накануне стартующего сегодня Гран-при Мексики проанализировал – что хорошо, и что плохого в новом контракте россиянина.Пилоты «Ред Булл» вышли к журналистам с ужасающим гримом на лице (видео)Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо отметили национальный праздник Южной Америки День мертвых, выйдя к журналистам с ужасающим гримом на лице.Квят сыграл в футбол с легендой «Барселоны» Карлесом ПуйолемПилоты «Формулы-1» Даниил Квят, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенюерг, Паскаль Верляйн и Эстебан Гутьеррес и легенда «Барселоны» Карлос Пуйоль приняли участие в благотворительном матче в преддверии гран-при Мексики.Виталий Петров: Занялся тренерской работой, но об этом еще никому не говорилБывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров заявил, что скоро вплотную займется тренерской работой.Эстебан Гутьеррес: Мексиканец в Мексике – представьте, как это важно для меняМексиканский пилот «Хаас» Эстебан Гутьеррес поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет на родине гонщика – Мексике.Кристиан Хорнер: Для Хэмилтона все просто, как финал кубка по футболуРуководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал противостояние Льиса Хэмилтона и Нико Росберга в чемпионате «Формулы-1».Фелипе Масса: У Алонсо есть друзья среди стюардов в ОстинеПилот «Уильямса» Фелипе Масса считает, что испанец Фернандо Алонсо на «Макларене» нарушал правила во время обгонов на последних кругах Гран-при США.Виталий Петров: Огорчило, что «гонщиком дня» в США признали ФерстаппенаРоссийский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров раскритиковал систему голосования «Гонщик дня».Виталий Петров: Борьба за титул «Формулы-1» будет идти до самого концаРоссийский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров поделился мнением о гран-при США.Маурицио Арривабене: Мы знали, что в Остине «Феррари» будет сложноРуководитель команды «Феррари» Маурицио Арривабене подвел итоги Гран-при США.

МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Гран-при Мексики
Гран-при Мексики
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение