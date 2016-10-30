НХЛ. «Виннипег» - «Баффало», «Калгари» - «Вашингтон» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Матч
Место и дата
30 октября 22:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 00:05, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 00:05, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 04:30, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически