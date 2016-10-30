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НХЛ. «Виннипег» - «Баффало», «Калгари» - «Вашингтон» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Матч

Виннипег - Баффало

Место и дата

30 октября 22:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Флорида

Место и дата

31 октября 00:05, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Филадельфия

Место и дата

31 октября 00:05, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Айлендерс - Торонто

Место и дата

31 октября 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Тампа-Бэй

Место и дата

31 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Лос-Анджелес

Место и дата

31 октября 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Оттава

Место и дата

31 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Вашингтон

Место и дата

31 октября 04:30, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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