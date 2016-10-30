НХЛ. «Виннипег» - «Баффало», «Калгари» - «Вашингтон» и другие матчи

Малкин - вторая звезда дня в НХЛ Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

Малкин забросил 300-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией» Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

20 сэйвов Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

20 сэйвов Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Нью-Джерси» Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».

Два паса Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Торонто» Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Джоэл Кенневилл: В прошлом году вклад Анисимова в успех команды недооценивали

Джоэл Кенневилл: В прошлом году вклад Анисимова в успех команды недооценивали Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл после матча с «Нью-Джерси» (3:2 OT) оценил игру форварда команды Артема Анисимова, который забил победный гол в овертайме.

«Панарин очень жестко ругает себя – и набирает два очка». 5 гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.