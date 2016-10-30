НБА. «Клипперс» - «Юта», «Майами» - «Сан-Антонио» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Матч
Место и дата
30 октября 23:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 01:00, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 01:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 01:00, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 02:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 03:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 октября 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически