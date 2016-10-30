Юрий Семин: Важно сохранить победный настрой
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии команды в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с «Рубином».
- Радует, что у ребят хорошее настроение, и работа ладится. Этому, безусловно, способствовали победы над ЦСКА и «Крыльями Советов». Важно сохранить этот настрой. Впереди сложный матч в Казани: обе команды не могут принять такое положение в турнирной таблице и стремятся к исправлению. У нас была разная внутренняя ситуация с «Рубином», разные проблемы, но, как известно, все определяет турнирное положение. В этом смысле мы оказались на одной ступени», - сказал специалист.
Встреча в Казани начнется в понедельник в 19:30 мск.
Железнодорожники на данный момент занимают 11-е место, их соперник идет десятым.
Матч
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция