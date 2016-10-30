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Малкин занимает 10-ю строчку в списке лучших российских снайперов в НХЛ. Впереди - Яшин и Дацюк

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин минувшей ночью забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Малкин занимает 10-е место в списке лучших российских снайперов за всю историю лиги.

Игрок Количество голов в НХЛ
1. Александр Овечкин* 529
2. Сергей Федоров 483
3. Александр Могильный 473
4. Павел Буре 437
5. Алексей Ковалев 430
6. Илья Ковальчук 417
7. Вячеслав Козлов 356
8. Алексей Яшин 337
9. Павел Дацюк 314
10. Евгений Малкин* 300

*Продолжают карьеру в НХЛ

Матч

Филадельфия - Питтсбург - 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Голы:

Ворачек (Мэннинг, Гудас), 9:48 (1:0). Симмондс (Шенн, Гостисбеер), 13:02 (2:0). Кросби (Хорнквист, Уилсон), 15:44 (2:1). Кросби (Хорнквист, Кессел), 16:27 (2:2 - бол.). Каллен (Кюнхакль), 16:39 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 29:38 (2:4). Жиру (Симмондс, Гудас), 33:16 (3:4 - бол.). Ворачек 35:28 (4:4 - бул.). Малкин (Мяяття), 48:33 (4:5).

Место и дата

30 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция


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