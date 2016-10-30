Малкин занимает 10-ю строчку в списке лучших российских снайперов в НХЛ. Впереди - Яшин и Дацюк
Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин минувшей ночью забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Малкин занимает 10-е место в списке лучших российских снайперов за всю историю лиги.
|Игрок
|Количество голов в НХЛ
|1. Александр Овечкин*
|529
|2. Сергей Федоров
|483
|3. Александр Могильный
|473
|4. Павел Буре
|437
|5. Алексей Ковалев
|430
|6. Илья Ковальчук
|417
|7. Вячеслав Козлов
|356
|8. Алексей Яшин
|337
|9. Павел Дацюк
|314
|10. Евгений Малкин*
|300
*Продолжают карьеру в НХЛ
Матч
Филадельфия - Питтсбург - 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)
Голы:
Ворачек (Мэннинг, Гудас), 9:48 (1:0). Симмондс (Шенн, Гостисбеер), 13:02 (2:0). Кросби (Хорнквист, Уилсон), 15:44 (2:1). Кросби (Хорнквист, Кессел), 16:27 (2:2 - бол.). Каллен (Кюнхакль), 16:39 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 29:38 (2:4). Жиру (Симмондс, Гудас), 33:16 (3:4 - бол.). Ворачек 35:28 (4:4 - бул.). Малкин (Мяяття), 48:33 (4:5).
Место и дата
30 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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