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Виктор Гончаренко: С «Ростовом» играли гораздо лучше, чем с «Арсеналом»

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после матча 12-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) поделился мнением о ключевом эпизоде матча.

- В первую очередь я доволен победой, потому что мы давно не выигрывали. С «Ростовом» играли гораздо лучше, но не удалось победить, а сегодня мы не до конца восстановились после кубкового матча, двигались не так, как обычно, но выиграли. Долго не могли приноровиться к полю, неустойчиво себя на нем чувствовали. Но, если одержали победу, значит, все правильно сделали.

- Какой момент стал ключевым в матче?
- В первую очередь гол, забитый на последней минуте первого тайма Слаем. «Арсенал» был вынужден раскрываться, идти большими силами в атаку, а нашей задачей было искать пространство у них за спиной.





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