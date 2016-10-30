Виктор Гончаренко: С «Ростовом» играли гораздо лучше, чем с «Арсеналом»
Главный
тренер «Уфы»
Виктор
Гончаренко после
матча 12-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0)
поделился
мнением о ключевом эпизоде матча.
- В первую очередь я доволен победой, потому что мы давно не выигрывали. С «Ростовом» играли гораздо лучше, но не удалось победить, а сегодня мы не до конца восстановились после кубкового матча, двигались не так, как обычно, но выиграли. Долго не могли приноровиться к полю, неустойчиво себя на нем чувствовали. Но, если одержали победу, значит, все правильно сделали.
- Какой момент стал ключевым в матче?
- В первую очередь гол, забитый на последней минуте первого тайма Слаем. «Арсенал» был вынужден раскрываться, идти большими силами в атаку, а нашей задачей было искать пространство у них за спиной.
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