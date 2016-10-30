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Сергей Кирьяков: В атаке у «Арсенала» нет игроков хорошего уровня. Наверное, сам на поле выйду

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своих подопечных от «Уфы» (0:2) в матче 12-го тура РФПЛ.

- Обидно проигрывать такие матчи. В первом тайме ничего не предвещало опасностей перед нашими воротами, мы владели мячом, но действовали очень медленно, давали сопернику возможность спокойно перестраиваться и закрывать свободные. Гол в раздевалку получили в безобидной ситуации, наш защитник мог просто выбить мяч вперед. Если бы ушли на перерыв при счете 0:0, была бы совсем другая ситуация. Свой момент мы не реализовали, а в таких матчах очень важно забить первым. Во втором тайме требовали убыстрить игру, футболисты старались это делать, но в атаке у нас нет людей хорошего уровня, которые могли бы решить те полумоменты, которые были. У соперника есть Фатаи, который цепляется за мячи, у нас такого форварда в наличии нет.

- Как играть дальше, если нет людей, способных забивать?

- Я, наверное, выйду. Уже думаю над этим. Если серьезно, в ближайших матчах будем строить игру по-другому, строить игру больше на контратаках.

- Когда возглавляли «Арсенал», понимали, что уровень игроков не соответствует задачам?

- Да, но думал, что смогу здесь раскачать ситуацию. Сегодня были неплохие отрезки, но впереди нет людей, которые индивидуально могли бы решить эпизоды. Плюс забей мы свой момент, тон на этой пресс-конференции был бы другой. Процесс построения команды сложный, требует времени и усиления. Будем думать, как набирать очки до зимы.

- Нет ли у Вас впечатления, что сегодня не все игроки выложились полностью для победы?

- Я с Вами согласен, некоторые разочаровали. Тем более те игроки, на которых мы возлагали надежду, что они зададут импульс. Будем разбираться, отменили все выходные.

- На Фримпонга рассчитываете?

- На сегодня на поле были сильнейшие, это всё, что я могу сказать.

- После матча капитан «Арсенала» Тесак не пошел поблагодарить трибуны, в отличие от партнеров. Как прокомментируете это?

- Будем разбираться. Спасибо, что обратили на это внимание, такого не должно быть. В любом случае нужно отдать дань болельщикам.

- Прокомментируйте игру Вергары, который «привез» пенальти в Самаре и два гола сегодня.

- Нужно с ним работать. Языковой барьер присутствует, хотя я на английском с ним тоже говорю. Будем разбираться и делать выводы.

Матч

Арсенал - Уфа - 0:2 (0:1)

Голы

Игбун 45 (0:1). Фатай 80 (0:2).

Состав

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Беляев, Хагуш, Вергара (Аппаев, 84), Тесак, Форбс, Горбатенко, Стеклов, Мухаметшин (Власов, 58), Бурмистров

Уфа: Шелия, Никитин, Васин, Живоглядов, Аликин, Сухов, Ванек (Кротов, 79), Безденежных, Засеев (Марсиньо, 87), Игбун (Сысуев, 74), Фатай

Предупреждения:

Вергара, 50; Хагуш, 54 - Фатай, 7; Никитин, 25; Засеев, 53; Безденежных, 64

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

30 октября 14:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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