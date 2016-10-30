Журавеля попросили не комментировать ситуацию вокруг матча «Урал» - «Терек»
Комментатора матча «Урал» - «Терек» (1:4) Тимура Журавеля руководство «Матч ТВ» попросило воздержаться от интервью после матча в Екатеринбурге.
Напомним, руководство «Терека» обратилось на канал «Матч ТВ» с просьбой отстранить Журавеля от комментирования матчей, так как, по мнению представителя грозненского клуба, он комментировал игру в Екатеринбурге «предвзято».
Сам Журавель сообщил корреспонденту «Советского спорта», что не может давать комментариев.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция