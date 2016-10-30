Журавеля попросили не комментировать ситуацию вокруг матча «Урал» - «Терек»

Комментатора матча «Урал» - «Терек» (1:4) Тимура Журавеля руководство «Матч ТВ» попросило воздержаться от интервью после матча в Екатеринбурге.

Напомним, руководство «Терека» обратилось на канал «Матч ТВ» с просьбой отстранить Журавеля от комментирования матчей, так как, по мнению представителя грозненского клуба, он комментировал игру в Екатеринбурге «предвзято».

Сам Журавель сообщил корреспонденту «Советского спорта», что не может давать комментариев.