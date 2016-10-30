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Александр Самедов: Матч в Казани будет серьезной проверкой

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от выездного матча 12-го тура чемпионата России с «Рубином».

- Две победы сделали свое дело: мы чувствуем себя увереннее. Хочется верить, что переломный момент произошел. Матч в Казани будет серьезной проверкой: судя по последним матчам, «Рубин» нащупывает свою игру, прибавляет, и сама команда имеет достаточное количество классных исполнителей, - цитирует игрока официальный сайт железнодорожников.

Встреча в Казани начнется в понедельник в 19:30 мск.

«Локомотив» на данный момент занимают 11-е место, «Рубин» идет десятым.

Матч

Рубин - Локомотив

Место и дата

31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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