Александр Самедов: Матч в Казани будет серьезной проверкой

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от выездного матча 12-го тура чемпионата России с «Рубином».

- Две победы сделали свое дело: мы чувствуем себя увереннее. Хочется верить, что переломный момент произошел. Матч в Казани будет серьезной проверкой: судя по последним матчам, «Рубин» нащупывает свою игру, прибавляет, и сама команда имеет достаточное количество классных исполнителей, - цитирует игрока официальный сайт железнодорожников.

Встреча в Казани начнется в понедельник в 19:30 мск.

«Локомотив» на данный момент занимают 11-е место, «Рубин» идет десятым.