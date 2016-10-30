Церемония закрытия старейшей лиги StarCraft ProLeague состоится 4 ноября

Виталий Мутко: Конечно, государство не будет поддерживать киберспорт, у него сейчас свои спонсоры

Вице-премьер правительства страны по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о киберспорте.