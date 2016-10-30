Церемония закрытия старейшей лиги StarCraft ProLeague состоится 4 ноября
Корейская ассоциация профессиональных игроков (KeSPA) проведет церемонию закрытия лиги StarCraft ProLeague.
Организаторы церемионии покажут сюжет обо всех 14 сезонах лиги и раздадут сувениры, футболки и карточки с автографами игроков посетителям мероприятия. Церемония запланирована на 4 ноября.
Напомним, что ранее KeSPA объявила о закрытии StarCraft ProLeague из-за сокращение числа команд Proleague, трудности обеспечения спонсоров лиги и проблем договорных матчей.
Первый турнир StarCraft ProLeague прошел в марте 2003 года и стал первой лигой по StarCraft в киберспорте. Лига существовала 14 сезонов и считается самой продолжительной лигой в мире.
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