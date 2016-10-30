Маурисио: Дерби не смотрел, мы не думаем о соперниках

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).

- Думаю, мы показали характер. Мы проиграли в Кубке, это было обидно, но мы не опустили голову и смогли победить.



Дерби не смотрел. Мы не думаем о соперниках, если мы будем сами побеждать - станем чемпионами, - передает слова игрока корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после подачи Евгения Чернова с левого фланга.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».