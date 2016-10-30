Маурисио: Дерби не смотрел, мы не думаем о соперниках
Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).
- Думаю, мы показали характер. Мы проиграли в Кубке, это было обидно, но мы не опустили голову и смогли победить.
Дерби не смотрел. Мы не думаем о соперниках, если мы будем сами побеждать - станем чемпионами,
- передает слова игрока корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после подачи
Евгения Чернова с левого фланга.
Подопечные
Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков,
томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция