Виталий Мутко: Уверен, что Липницкая вернется на свой уровень

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что Юлии Липницкой нужно дать немного времени для возвращения на свой прежний уровень.

«Абсолютно уверен, что Юля проявит характер. По тому, что я знаю, она очень серьезно работает, много трудится. Очень хорошая программа у нее. Посмотрим. Дайте немножко времени, уверен, она вернется на свой уровень», - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее заслуженный тренер России Олег Васильев заявил, что из-за не высоких результатов Юлии стоит попробовать добиться успеха в парном катании.