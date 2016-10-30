Виталий Мутко: Уверен, что Липницкая вернется на свой уровень
Вице-премьер
правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что Юлии Липницкой нужно дать немного
времени для возвращения на свой прежний уровень.
«Абсолютно уверен, что Юля проявит
характер. По тому, что я знаю, она очень серьезно работает, много трудится.
Очень хорошая программа у нее. Посмотрим. Дайте немножко времени, уверен, она
вернется на свой уровень», - приводит слова Мутко «Р-Спорт».
Напомним, ранее заслуженный тренер России Олег Васильев
заявил, что из-за не высоких результатов Юлии стоит попробовать добиться успеха
в парном катании.
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