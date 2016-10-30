«Спартак-2» уступил «Химкам» в ФНЛ
«Химки» дома обыграли «Спартак-2» (1:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.
Единственный гол на 37-й минуте забил австрийский нападающий хозяев поля Даниэль Сикорски.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Александра Ирхина с 23 очками занимает на данный момент 12-е место, подопечные Евгения Бушманова с 27 баллами - на седьмой строчке.
В следующем туре «Химки» 5 ноября сыграют на выезде с «Тамбовом», а «Спартак-2» в тот же день встретится в гостях с «Мордовией».
Матч
Голы
Сикорски 37 (1:0).
Состав
Химки: Исупов, Тюнин, Ярковой, Шумских, Чернышов И., Заика, Гащенков, Лапин (Фадеев, 80), Казаев (Дворников, 63), Галешич (Малания, 86), Сикорски (Петрусев, 72)
Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Шанбиев (Кутин, 61), Леонтьев (Тимофеев, 46), Савичев, Самсонов, Мелкадзе, Гулиев, Бакаев (Зуев, 56), Федчук (Давыдов, 46)
Предупреждения:
Лапин, 14; Шумских, 42; Чернышов С., 57; Сикорски, 65; Петрусев, 84 - Бакаев, 51; Гулиев, 59; Тимофеев, 84
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
30 октября 16:00, Родина, Текстовая трансляция