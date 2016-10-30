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Виталий Мутко: Игру «Урал» - «Терек» не видел, а инспектор и делегат матча озабоченности не выразили

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко дал оценку матчу «Урал» - «Терек» (1:4) в 12-м туре чемпионата России.

- Отчасти я согласен с представителем «Терека». Сам я игру не видел, но уже после матча попросил Сергея Прядкина и РФПЛ проанализировать ситуацию. Они связались с ассоциацией букмекеров, которые сообщили, что неестественных котировок и изменений не было. Провели переговоры с инспектором и делегатом матча, которые также не выразили озабоченности по поводу происходившего на поле. Что-то комментировать тут я не могу. Скажу лишь, что команды должны играть за свою совесть, за честь. 

Если есть какие-то подозрительные ставки, на матч отправляется усиленная инспектором и комиссаром бригада. Они смотрят, есть ли спортивный накал в игре, прочие моменты. Вот и все. Тогда что-то можно сделать. Ну и должна быть определенная оперативная работа. Много говорим, что нас подталкивают к итальянскому или английскому вариантам. Это не так сложно, как они думают. Надеемся, что наши клубы, собственники клубов, будут биться за свою честь, за свой регион. У нас есть и Уголовный кодекс, в котором имеется соответствующая статья. Это надо иметь в виду, - цитирует Мутко агентство «Р-Спорт».

По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).

6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».

Голосование: Нужно ли проводить расследование по матчу «Урал» - «Терек»?

Матч

Урал - Терек - 1:4 (1:1)

Голы

Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)

Предупреждения:

нет - Иванов, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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