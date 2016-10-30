Гендиректор «Терека»: Есть предложение не проводить наши матчи с «Уралом»

Генеральный директор «Терека» Алхан Айдамиров прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Урала». Напомним, что «Терек» победил со счетом 4:1.

«Есть предложение матчи «Урала» и «Терека» не проводить. Серьезно ли я? А все что сейчас говорят, это серьезно? Говорите, букмекеры? А что мы должны сделать с букмекерами?», - цитирует Айдамирова ТАСС.

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».