Гендиректор «Терека»: Есть предложение не проводить наши матчи с «Уралом»
Генеральный директор «Терека» Алхан Айдамиров прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Урала». Напомним, что «Терек» победил со счетом 4:1.
«Есть предложение матчи «Урала» и «Терека» не проводить. Серьезно ли я? А все что сейчас говорят, это
серьезно? Говорите, букмекеры? А что мы должны сделать с букмекерами?», - цитирует Айдамирова ТАСС.
Тимур
Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол»,
впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете
1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры Айдамиров заявил, что
клуб будет добиваться отстранения Журавеля.
Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция