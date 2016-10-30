«Эвертон» обыграл «Вест Хэм»
«Эвертон» дома обыграл «Вест Хэм» (2:0) в 10-м туре чемпионата Англии.
Счет на 50-й минуте открыл нападающий «ирисок» Ромелу Лукаку. На 76-й минуте его партнер Росс Баркли удвоил преимущество «ирисок».
Команда из Ливерпуля с 18 очками занимает на данный момент 5-е место, лондонцы с 10 баллами остались на 16-й позиции.
В следующем туре «Эвертон» 5 ноября сыграет на выезде с «Челси», а «Вест Хэм» в тот же день примет «Сток Сити».
Матч
Эвертон - Вест Хэм - 2:0 (0:0)
Голы
Лукаку 50 (1:0). Баркли 76 (2:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Коулмэн, Мори, Уильямс, Овьедо, Баркли (Леннон, 88), Миральяс (Клеверли, 72), Боласи (Джагелка, 83), Гуйе, Бэрри, Лукаку
Вест Хэм: Адриан, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Фернандес (Дзадза, 71), Антонио, Куяте, Пайе, Ноубл, Обьянг (Айю, 61), Лансини (Фегули, 78)
Предупреждения:
Гуйе, 32; Овьедо, 74 - Обьянг, 54; Рид, 67; Антонио, 89
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
30 октября 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция