Ожье выиграл Ралли Великобритании и принес команде Кубок Конструкторов
Французский гонщик «Фольксваген» Себастьян Ожье, досрочно ставший чемпионом две недели назад, одержал победу на 13-м этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который проходил в Великобритании.
По
итогам гонки четырехкратный чемпион мира в данном виде автогонок показал время
3 часа 14 минут 30 секунд. Вторым стал эстонец Отт Тяняк (+10,2) из команды «Форд».
Третьим стал бельгиец из «Хюндая» Тьери Невилль (+1.35,4).
Стоит
отметить, что 32-летний француз этой победой принес Кубок Конструктора команде «Фольксваген»,
которая набрала 355 очков и оторвалась от ближайшего преследователя «Хюндай» на
70 очков.
Заключительный этап сезона пройдет в Австралии с 17 по 20 ноября.
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