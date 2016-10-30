Ожье выиграл Ралли Великобритании и принес команде Кубок Конструкторов

Французский гонщик «Фольксваген» Себастьян Ожье, досрочно ставший чемпионом две недели назад, одержал победу на 13-м этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который проходил в Великобритании.

По итогам гонки четырехкратный чемпион мира в данном виде автогонок показал время 3 часа 14 минут 30 секунд. Вторым стал эстонец Отт Тяняк (+10,2) из команды «Форд». Третьим стал бельгиец из «Хюндая» Тьери Невилль (+1.35,4).

Стоит отметить, что 32-летний француз этой победой принес Кубок Конструктора команде «Фольксваген», которая набрала 355 очков и оторвалась от ближайшего преследователя «Хюндай» на 70 очков.

Заключительный этап сезона пройдет в Австралии с 17 по 20 ноября.