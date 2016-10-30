Президент «Урала»: Игроки «Терека» спрашивают, когда им можно будет у нас выигрывать
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что «Урал» уступил со счетом 1:4.
«До матча не было никаких разговоров, они начались после. Что
должен сделать главный тренер или, например, я, когда защитник бросает мяч не
вперед, а назад? Когда второй защитник не отдает длинную передачу вперед, а
пасует вратарю. И когда вратарь затягивает с ударом, что получается нелепейший
гол. Что мы должны сделать? Как такое может случиться, я не понимаю вообще.
Если бы не пропустили в раздевалку, вышли бы на второй тайм совсем другими.
Играли хорошо, имели преимущество, владели мячом, а «Терек»
так же пешком по полю ходил. Потом бац – 4:1. Они рванули, совершили две атаки
и выиграли. Здесь то же самое: два раза пропустили и все. Растерялись, начали
ругаться между собой. Это не дело, будем разбираться.
Поверьте, никто не хотел проиграть «Тереку», тем более дома.
Меня начинает трясти, нас постоянно дергают с этим. Два года спрашивают: «Что у
вас с «Тереком»?» Да что у нас с «Тереком»: хорошие отношения, а на поле бьемся
друг против друга. Вне поля можем дружить, разговаривать, но сегодня просто
произошел несчастный случай.
А давайте наши игры с «Тереком» совсем отменим? Сейчас
разговаривал с игроками «Терека», они спрашивают: «Вы скажите, когда можно
будет выигрывать? В 2025-м?» Как так можно, это же футбол», - цитирует Иванова «Матч
ТВ».
Тимур
Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол»,
впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете
1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека»
Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.
Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция