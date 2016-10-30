Президент «Урала»: Игроки «Терека» спрашивают, когда им можно будет у нас выигрывать

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что «Урал» уступил со счетом 1:4.

«До матча не было никаких разговоров, они начались после. Что должен сделать главный тренер или, например, я, когда защитник бросает мяч не вперед, а назад? Когда второй защитник не отдает длинную передачу вперед, а пасует вратарю. И когда вратарь затягивает с ударом, что получается нелепейший гол. Что мы должны сделать? Как такое может случиться, я не понимаю вообще. Если бы не пропустили в раздевалку, вышли бы на второй тайм совсем другими.

Играли хорошо, имели преимущество, владели мячом, а «Терек» так же пешком по полю ходил. Потом бац – 4:1. Они рванули, совершили две атаки и выиграли. Здесь то же самое: два раза пропустили и все. Растерялись, начали ругаться между собой. Это не дело, будем разбираться.

Поверьте, никто не хотел проиграть «Тереку», тем более дома. Меня начинает трясти, нас постоянно дергают с этим. Два года спрашивают: «Что у вас с «Тереком»?» Да что у нас с «Тереком»: хорошие отношения, а на поле бьемся друг против друга. Вне поля можем дружить, разговаривать, но сегодня просто произошел несчастный случай.

А давайте наши игры с «Тереком» совсем отменим? Сейчас разговаривал с игроками «Терека», они спрашивают: «Вы скажите, когда можно будет выигрывать? В 2025-м?» Как так можно, это же футбол», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».