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Карлос Сайнс: У нас не лучшие шансы в гонке, но мы настроены позитивно

Источник:  F1newsКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего гран-при Мексики.

«В «Формуле-1» никогда не знаешь, что может произойти. В квалификации мы хорошо справились, посмотрим, что получится в гонке. Позади стартуют соперники, которые на 10 км/ч быстрее нас на прямой. Кроме того, у них есть преимущество права выбора шин для старта. Учитывая всё это, у нас не лучшие шансы в гонке, но мы всё равно настроены позитивно», - сказал Сайнс.

Напомним, 22-летний испанец в гонке в Мехико будет стартовать с десятого места. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию этого события, начало которого в 22:00 по московскому времени.

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