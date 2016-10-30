Карлос Сайнс: У нас не лучшие шансы в гонке, но мы настроены позитивно
Пилот
«Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего гран-при
Мексики.
«В
«Формуле-1» никогда не знаешь, что может произойти. В квалификации мы хорошо
справились, посмотрим, что получится в гонке. Позади стартуют соперники,
которые на 10 км/ч быстрее нас на прямой. Кроме того, у них есть преимущество
права выбора шин для старта. Учитывая всё это, у нас не лучшие шансы в гонке,
но мы всё равно настроены позитивно», - сказал Сайнс.
Напомним,
22-летний испанец в гонке в Мехико будет стартовать с десятого места. «Советский
спорт» будет вести текстовую трансляцию этого
события, начало которого в 22:00 по московскому времени.
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