Луиш Нету: В матче против «Томи» мы показали, что команда жива и больше не думает о поражении от «Анжи»
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).
- Чемпионат России трудный, здесь много качественных команд. Мы могли выиграть у «Томи» и 2:0, и 3:0, первый тайм мы провели лучше, чем второй. «Томь» во втором тайме пыталась что-то сделать, чтобы сравнять счет, но «Зенит» сыграл компактно, проявил хороший командный дух и взял важные три очка.
- Что было самым трудным? Может, нервничали?
- Думаю, после матча с «Анжи» победа была очень важна, чтобы сравняться со «Спартаком» и оторваться от ЦСКА. Мы могли бы выйти после кубковой игры и немного нервничать, но показали качественную игру, так что все осталось в прошлом. Ждем следующих матчей чемпионата, их еще будет много.
- Что чувствовали после поражения в Дагестане? Это была плохая игра со стороны «Зенита».
- Когда проигрываешь с таким счетом, игроки сильно разочарованы. Мы профессионалы, и каждый понял свои ошибки. После «Анжи» мы показали в игре с «Томью», что команда жива и больше не думает о том поражении.
- На ваш взгляд, за чемпионство борются лишь две команды: «Зенит» и «Спартак»?
- Мы в прошлом году отставали на семь-восемь очков, смогли вклиниться в борьбу, но проиграли «Ростову». ЦСКА сыграл лишь три домашних матча, мы знаем, что обычно они на своем стадионе побеждают, а на выезде им труднее. Мы внимательно относимся к каждой команде: «Ростов», «Краснодар», «Рубин». Нам еще предстоит много выездных игр. Будет очень сложно с «Тереком» в Грозном. Мы фокусируемся на первом месте, каждый хочет выиграть чемпионство, но при наличии концентрации и командного духа «Зенит» будет бороться до конца, - передает слова Нету корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция