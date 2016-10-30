Луиш Нету: В матче против «Томи» мы показали, что команда жива и больше не думает о поражении от «Анжи»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).

- Чемпионат России трудный, здесь много качественных команд. Мы могли выиграть у «Томи» и 2:0, и 3:0, первый тайм мы провели лучше, чем второй. «Томь» во втором тайме пыталась что-то сделать, чтобы сравнять счет, но «Зенит» сыграл компактно, проявил хороший командный дух и взял важные три очка.

- Что было самым трудным? Может, нервничали?

- Думаю, после матча с «Анжи» победа была очень важна, чтобы сравняться со «Спартаком» и оторваться от ЦСКА. Мы могли бы выйти после кубковой игры и немного нервничать, но показали качественную игру, так что все осталось в прошлом. Ждем следующих матчей чемпионата, их еще будет много.

- Что чувствовали после поражения в Дагестане? Это была плохая игра со стороны «Зенита».

- Когда проигрываешь с таким счетом, игроки сильно разочарованы. Мы профессионалы, и каждый понял свои ошибки. После «Анжи» мы показали в игре с «Томью», что команда жива и больше не думает о том поражении.

- На ваш взгляд, за чемпионство борются лишь две команды: «Зенит» и «Спартак»?

- Мы в прошлом году отставали на семь-восемь очков, смогли вклиниться в борьбу, но проиграли «Ростову». ЦСКА сыграл лишь три домашних матча, мы знаем, что обычно они на своем стадионе побеждают, а на выезде им труднее. Мы внимательно относимся к каждой команде: «Ростов», «Краснодар», «Рубин». Нам еще предстоит много выездных игр. Будет очень сложно с «Тереком» в Грозном. Мы фокусируемся на первом месте, каждый хочет выиграть чемпионство, но при наличии концентрации и командного духа «Зенит» будет бороться до конца, - передает слова Нету корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».