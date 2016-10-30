Чилич обыграл Нисикори в финале турнира в Базеле
Финальный матч турнира
АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и японцем Кеи Нисикори завершился победой
хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (5) в пользу Чилича.
Матч продолжался один час
и 37 минут. Чилич сделал шесть эйсов при трех у соперника, а также допустил
меньше двойных ошибок (1:2).
Базель
(Швейцария)
Турнир АТР
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 701 320 евро
Финал
Матч
Чилич М. (Хорватия) - Нисикори К. (Япония) - 6:1, 7:6
Место и дата
30 октября 16:30, , Онлайн-трансляция
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