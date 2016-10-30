Жозе Маурисио: Могли бы забить «Томи» больше, но самое важное – три очка

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).

– Наша команда показала характер, ведь последнюю игру мы проиграли «Анжи» 0:4. Мы хотели выиграть Кубок, а такой счет – очень сложно. Но бывает. Главное – голову не опускать, и мы как раз победили. Да, могли бы забить больше, но самое важное – три очка.

– Почему «Зениту» так сложно с менее классными командами?

– Это не алиби, но мы уже две-три недели играем каждые три дня. Считаю, сделаем еще несколько шагов вперед – и все будет хорошо. Уверенности мы не потеряли, выиграли у «Томи» – доказали это. В первом матче с «Дандолком» было тяжело, но мы в хорошем настроении перед второй встречей.

– Вы смотрели матч «Спартак» – ЦСКА?

– Нет, мы думаем о своей команде, нам не надо беспокоиться о соперниках. Если мы покажем свой хороший футбол, выиграем все матчи – все в конце чемпионата будет хорошо, – передает слова игрока корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».