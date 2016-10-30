«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

Матч 12-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Локомотивом» завершился победой хозяев со счетом 2:1.



В составе победителей отличились Никита Голдобин и Дмитрий Каменщиков. У железнодорожников единственный гол забил Артем Галаджан.

Стоит отметить, нападающий казанской команды Геворг Арутюнян не реализовал пенальти на 48-й минуте встречи.

После этого матча обе команды имею по 17 очков, но из-за разницы количества побед москвичи расположились на восьмом месте, а «Рубин» строчкой ниже.

Встреча основных команд состоится завтра, 31 октября в 19:30 по московскому времени.