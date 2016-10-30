«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд
Матч
12-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Локомотивом»
завершился победой хозяев со счетом 2:1.
В
составе победителей отличились Никита Голдобин и Дмитрий Каменщиков. У
железнодорожников единственный гол забил Артем Галаджан.
Стоит отметить, нападающий казанской команды Геворг Арутюнян не реализовал пенальти на 48-й минуте встречи.
После этого матча обе команды имею по 17 очков, но из-за разницы количества побед москвичи расположились на восьмом месте, а «Рубин» строчкой ниже.
Встреча основных команд состоится завтра, 31 октября в 19:30 по московскому времени.
Матч
Рубин (мол) - Локомотив (мол) - 2:1 (0:0)
Место и дата
30 октября 14:00, Рубин, Онлайн-трансляция
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