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«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Локомотивом» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Никита Голдобин и Дмитрий Каменщиков. У железнодорожников единственный гол забил Артем Галаджан.

Стоит отметить, нападающий казанской команды Геворг Арутюнян не реализовал пенальти на 48-й минуте встречи.

После этого матча обе команды имею по 17 очков, но из-за разницы количества побед москвичи расположились на восьмом месте, а «Рубин» строчкой ниже.

Встреча основных команд состоится завтра, 31 октября в 19:30 по московскому времени. 

Матч

Рубин (мол) - Локомотив (мол) - 2:1 (0:0)

Место и дата

30 октября 14:00, Рубин, Онлайн-трансляция

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