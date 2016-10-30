Мирча Луческу: Звездная болезнь Жулиано? Ему не хватает свежести

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).

- Я доволен тремя очками, которые мы завоевали. Но я более требователен к выступлениям своей команды, у меня есть замечания. В первую очередь я недоволен инстинктивными решениями наших игроков атаки. Мы совсем по-другому трактуем такие моменты - быстрые атаки, контратаки, а сегодня принимали совершенно неверные решения в этих эпизодах. Самый последний момент, когда Юсупов был перед вратарем: на тренировках мы занимаемся этим. В таких случаях обыгрывается мяч под дальнюю ногу и забивается гол в пустые ворота. Он обыграл в середину, где были защитники и вратарь, и естественно мы не забили. Мы готовим все организованно, а инстинктивно я прошу не играть.

- Насколько вам не нравится, что у команды не очень хорошая реализация?

- Мы теряем важных игроков. Фланговые игроки были совсем другие, в центральной зоне обороны. Большие команды редко меняют первые 11 человек, а нам пришлось это делать. Гарсия, Смольников выбыли, у Жиркова тянется старая травма. Не очень легко новые сочетания приспособить к хорошей игре. К сожалению, когда появляются сложности, мы возвращаемся к старой игре - много длинных передач, борьба. Мне не нравится такой футбол. Хотя и сегодня мы могли забить больше. Не так легко играть через два дня на третий, поэтому я благодарен игрокам за характер, хорошее движение.

- Геннадий Орлов предположил, что у Жулиано началась звездная болезнь. Вы согласны с этим?

- Все проще: он играл все игры, был практически лучшим игроком. Непросто отдаваться так, как он, летать в Южную Америку на игры сборной, тут совершать сложные перелеты. Он уникальный, порядочный парень, который полностью отдается и в играх, и на тренировках. Сейчас ему не хватает свежести, чтобы сделать последний пас. Но у нас нет игроков такого типа, чтобы мы дали ему передохнуть. Пока не вернется Данни, придется нагружать его. Надеюсь, Жулиано выдержит. Не хотелось, чтобы это привело к травмам, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Петербурге против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».