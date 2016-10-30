Виталий Мутко: Колобков свободен в выборе помощников, никакой опеки над ним нет

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал о том, как будет подбираться руководство Министерства спорта, которое ныне возглавляет Павел Колобков.

- Колобков свободен в выборе. Сам министр будет выбирать кандидатов и предлагать их на утверждение. Там есть требования только с точки зрения закона о госслужбе, квалификации. Мы с Колобковым общаемся, если есть вопросы. Никакой опеки нет. Это человек из спорта. Сейчас российский спорт вышел на определенный уровень. Но есть и проблемы, и недостатки, и недоработки. Надеюсь, вместе будем энергично их устранять.

Нагорных и Желанова немножко отдыхают сейчас. Только недавно уволились. Это люди квалифицированные, проблем с трудоустройством у них, думаю, не будет. Понять их можно - очень много сделали, квалифицированные специалисты, но сейчас расследование затягивается, а в таком состоянии работать сложно. Продолжат ли работу в спорте? Не знаю, они сами расставят приоритеты, - цитирует Мутко агентство «Р-Спорт».

Напомним, 19 октября Павел Колобков занял пост министра спорта РФ, а Виталий Мутко был назначен вице-премьером правительства.

После доклада Ричарда Макларена, касавшегося расследования нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, заместитель министра спорта Юрий Нагорных был временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Позже советник по антидопинговым вопросам министра спорта РФ Наталья Желанова, а также еще три сотрудника, упомянутые в докладе, также были отстранены.



